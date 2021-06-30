Kadın azmağı kapatıldı

Doğa ve tatil cenneti 'sakin kent' ünvanlı Akyaka'daki, Kadın Azmağı, kuraklık ve kirlilik nedeniyle kapatıldı. Her bir milyon civarı turistin serinlediği, NASA'nın hayran kalarak paylaştığı, Kadın Azmağı tedbir amaçlı korumaya alındı.

TABELA ASILDI

Ula Belediyesi tarafından, azmağa bilgilendirme tabelası asıldı. Su seviyesinin azalması, sudaki canlıların yaşam alanlarının zarar gördüğüne dikkat çekildi. Açıklamada: "Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Kadın Azmağının su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi ve sürekli kirlenmesi içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak ve bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için bu alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.