Diyarbakır'daki karakol patlamasında FETÖ parmağı

Diyarbakır'ın Mermer Karakoluna 24 Mart 2016 günü bomba yüklü kamyoneti infilak ettiren teröristler Astsubaylar Halil Türkoğlu, Mustafa Gölçe ile Uzman Çavuş Sabri Acem'i şehit etmiş, 27 askeri yaralamıştı. Patlamada karakol binası da kullanılamaz hale gelmişti. Bu olay savcılığın tozlu raflarında faili meçhul olarak beklerken, beş yıl sonra Midyat Cezaevinde tutuklu bulunan Vedat Ö. Abdürrahim Y.'ye hitaben kaleme aldığı mektupta, "Seni son kez uyarıyorum. İster tehdit, ister tavsiye olarak gör. Önceki tehditlerinden dolayı ses çıkarmadım. Bundan sonrası öyle olmayacak. Tüm kirli oyunlarını ortaya çıkaracağım. Başta Mermer karakolunu örgütle beraber nasıl patlattığınızı, polis aracına sabotaj eylemini, örgüt adına nasıl para topladığını her şeyi apaçık bildiğimi biliyorsun. Sen delilleri kararttığını sanıyorsun ama öyle kolay değil. Cezam biter bitmez ummadığın anda karşına çıkacağım" dedi.

ÜSTEĞMEN 'TAKİPTEYİZ' DEDİ

Cezaevi idaresince "Görüldü" kaşesi vurulan mektup adli makamlara ihbar edilince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Vedat Ö.'yü cezaevinden getirip ifadesini aldı. Vedat Ö. şu itiraflarda bulundu:

"Mektup yazdığım kişi beni örgüt işlerinde kullandı. Örgütün uyuşturucu tarlalarında bekçilik yaptırdı. Abdurrahim'in bir yakını ziyaretime gelip, 'Aleyhimize bir iş yaparsan, hem sen, hem ailen zarar görür. Bizi ihbar edersen seni ve aileni harcarız' dedi. Bomba yüklü aracı Firaz, Reber ve Habip A. hazırladı. Abdurrahim ile yakınları örgüte amonyum nitrat gübre temin ediyordu. Bomba nasıl hazırlanır, karakola saldırı ve keşif ne şekilde olur gibi eğitimler verdiler. Karakolda patlatılan bombanın hazırlanışını gizlice kameraya kaydettim. Olaydan iki gün önce Abdurrahim beni aldı. Birlikte Mermer Köyüne gittik. jelikan bidonlar içinde bir evden aldığımız patlayıcıları araca yükledik. Karakola yakın noktadaki traktör tamircisinin olduğu noktaya bomba ve silahları gizledik. Abdurrahim, bombayı patlatacak dağ kadrosundaki Firaz adlı teröristi kast ederek, 'Akşam önemli misafirlerimiz gelecek. En iyi şekilde karşılamalıyız' dedi. Ben lavaboya gitme bahanesiyle Batman İl Jandarma İstihbarat Komutanlığında görevli Alparslan üsteğmenle görüştüm. Ona saldırı olacağını, ama tam olarak nereye yapılacağını bilmediğimi anlattım. Bana nerede olduğumu sordu. Bulunduğum yeri söyleyince takipte olduklarını söyledi."

BOMBA HAZIRLANIŞINI FLAŞ BELLEKTE TESLİM ETTİM

"Bu sırada Brez kod adlı örgüt üyesi lavaboya Girdi ve kiminle konuştuğumu sorunca bende şüphelenmesin diye amcamla görüştüğümü söyledim. Telefonumu alıp kontrol edip geri verdi ve bana 'Örgüt şu an ayakta, bir de şahlanışını göreceğiz. Ses getiren eylemler yapacağız' dedi. Alparslan Üsteğmeni Batman cezaevindeyken tanıdım. Orada tutukluyken benimle irtibata geçip örgüte sızdırmaya çalışıyordu. Olay günü arka koltukları sökülerek içine 4 varil içinde patlayıcı yerleştirilen araç getirdiler. Bu sırada Alparslan Üsteğmen beni arayıp bilgi istedi. Amacım Alparslan Üsteğmene bilgi akışı sağlamaktı. Bomba hazırlanırken 2 dakika 15 saniyelik video kaydettim. Saldırıdan bir gün önce Batman'da Çarşı Mahallesi Kilit İletişim adlı işyerinin önünde buluştuk. Kendisine bombalı saldırı yapılacağını ve bu kişilerin kimler olduğunu tek tek anlattım. Buluştuğumuz gün ve saatte orada MOBESE'de var. Kayıtlar araştırılabilir. Alparslan'a elimdeki gizli görüntüleri iki ayrı Flash belleğe kaydettiğimi söyledim ve birini kendisine verdim."

KENDİMİ SAĞLAMA ALMAK İÇİN MEZARLIĞA GÖMDÜM

İkinci Flaş belleği de yüzük kutusu içine koyup karakola bombalı saldırı olduktan sonra kendimi sağlama almak için mezarlıkta derin bir çukur kazarak gizledim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Vicdan azabı çektiğim için devletime yardımcı olmak istiyorum. Sadece Alparslan üsteğmen değil, Kocaköy Karakol Komutanı Murat Başçavuş, FETÖ'den tutuklanıp ihraç edilen İlçe Jandarma Komutanı, Merkez Karakol Komutanlığında görevli Alper Uzman çavuşla da bu durumları paylaştım."

ÜSTEĞMEN DARBE GÜNÜ KOMUTANIN KAFASINA SİLAH DAYAMIŞ

Vedat Ö.'nün adını verdiği Üsteğmenin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tutuklanıp ihraç edilen Alparslan Tuna olduğu belirlendi. Tuna'nın hain kalkışma sırasında Batman'da İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz'u darbeye destek vermediği için makamında kafasına silah dayayarak 12 saat rehin aldığı öğrenildi. Tuna bu suçtan dolayı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Vedat Ö. gözaltında fotoğraflarından 8 kişiyi teşhis edince bu kişiler de yakalandı ve haklarında Mermer Karakoluna saldırıda bulunmak suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 480'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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