Koronavirüs kısıtlamaları tamamen sona erdi

1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de büyük etki yapan koronavirüs salgını sebebiyle alınan kısıtlama tedbirleri bu sabah itibariyle kaldırıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirleri, vaka sayılarında yaşanan azalmalara bağlı olarak esnetilmişti.



AŞILAMA ETKİLİ OLDU

Haziran ayı içinde yapılan yoğun aşılama ve vaka sayılarında gözle görünür azalmanın yaşanmasıyla birlikte son olarak akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma başta olmak üzere birçok kısıtlama tamamen kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte belirli kurallar dahilinde hizmet veren restoran, kafe, kıraathane, eğlence merkezi gibi işletmeler tam kapasite olarak faaliyet gösterebilecek.



SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST

1 Temmuz itibariyle hafta içi ve hafta sonu dahil tüm sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Şehirler arası seyahat ve toplu ulaşım kısıtlamalarına son verildi. İşyerleri ruhsatlarında belirlenen esaslara göre çalışma düzenine geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye dönüldü. Nikah, düğün merasimlerinde uygulanan tedbirler tamamen kaldırıldı. Konser, festival ve gençlik kampı etkinliklerine izin verilecek. Eğlence mekanlarında müzik kısıtlaması gece 24.00'e çekildi.