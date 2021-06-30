Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:55 Son Güncelleme: 30.6.2021 15:02

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı." açıklamasında bulundu.

MSB, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA