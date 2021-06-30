Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı." açıklamasında bulundu.
MSB, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sH6V3ugvDm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021