Ankara Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyona Narkotik dedektör köpeği 'Toma' damga vurdu.

Ankara'da Narkotik operasyonuna dedektör köpeği 'Toma' damgası

Narkotik ekiplerinin yardımına koşan Toma, tuvalet giderine saklanmış uyuşturucu maddesini tespit etti. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başkentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri, B. K., H.Ö., M.Y., H.E., O.G, N.E. ve S.G.'nin İl dışından getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu Ankara'da satacaklarını yönünde bilgi aldı. Uyuşturucu tacirlerini takibe alan narkotik ekipleri, Keçiören ve Altındağ'da bulunan evlerde uyuşturucuları sakladıklarını tespit etti. Çalışmasını tamamlayan narkotik ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİ 'TOMA' OPERASYONA ADETA DAMGA VURDU



Narkotik dedektör köpeği 'Toma' operasyona adeta damga vuran isim oldu. Keçiören'de bulunan evde arama yapan Narkotik ekiplerinin yardımına Narkotik dedektör köpeği 'Toma' koştu. Evin her yerini hassas burnu ile koklayarak uyuşturucu madde arayan Toma tuvaletin giderinde bulunan uyuşturucuya tepki verdi. Narkotik ekipleri tuvalet giderine atılmış esrar ve extacy tespit etti. Keçiören ve Altındağ'da bulunan evlerde yapılan baskında B.K., H.Ö., M.Y., H.E., O.G., N.E. ve S.G. göz altına alınırken evde yapılan aramalarda 2 kilo esrar 10 bin adet extacy, 2 hassas terazi ve uyuşturucudan kazanılan bin 385 lira ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen uyuşturucu tacirlerinin işlemleri devam ediyor.