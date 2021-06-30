Sinan Amca dört yıl evden dışarı çıkmadı, Üsküdar Belediyesi harekete geçti

İstanbul Üsküdar'da ikamet eden 85 yaşındaki Sinan Amca, hastalık ve yaşlılıktan kaynaklı dört yıldır evden dışarı çıkmadı. Üsküdar Belediyesi'ne bu durumu bildirdiğinde belediye yetkilileri harekete geçti. Üsküdar Belediyesi ekipleri Sinan Amca'yı evinden alarak araçla parka götürüp hava almasını, dolaşmasını sağladı.

DÖRT YILDIR GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in paylaştığı videoda Sinan Amca şu ifadeleri kullandı: "Dört senedir çıkmıyorum. Bir camdan bakıyorum. Güneş yüzü görmüyorum. Böyle dört duvara bakıyorum. Şimdi çıktım, özgürlük özgürlük. Daha yeni dışarı çıktım. Çok güzel hava çok güzel temiz. Hilmi başkana çok çok teşekkür ederim."

"BİZİ ARAYIN. ELBETTE İŞİMİZDİR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sinan Amca'nın dört yıl aradan sonra dışarı çıkmasıyla ilgili anların görüntülerini paylaşarak "Sinan Amca 85 yaşında. Rahatsızlık ve yaşlılık nedeniyle 4 yıldır hiç dışarı çıkmamış, öğrendiğimizde çok üzüldük. Buradan hemşehrilerime hatırlatmak istiyorum; Böyle bir büyüğümüzün nefes almasını sağlamak belediyenin işidir, değildir demeyin, bizi arayın. Elbette işimizdir" ifadelerini kullandı.