Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

AK Parti TBMM Grup Toplantısı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan olarak toplantıya katıldı. Erdoğan, kürsüye çıktı ve haftalık gündemi değerlendireceği konuşmasına başladı.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Milletvekillerimiz ile gruplar halinde yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. Yarın da bir grup arkadaşımız ile bir araya geleceğiz. Sohbet toplantılarımıza da tekrar başlayacağız. AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplabntılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor.

Dün MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yüüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile uhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda babaşka bir fotoğraf vardır.

CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksjensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

Türkiye, CHP'zihniyetinin yalan ve iftiralarına maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.