Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Lavrov ile ortak basın toplantısında 'Kanal İstanbul' mesajı!

RUSYA'YA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Çavuşoğlu: "Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin artırılması konusunda her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "İki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun görmüyoruz" dedi.

MONTRÖ VE KANAL İSTANBUL'UN BİRBİRİNE ETKİSİ YOK

Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya "Şu anda Boğaz'dan geçen trafiğe baktığınız zaman risk oluşturuyor. İlerleyen yıllarda yılda 80 binlik gemi geçişine ulaşacak. Somut adımlar atmaya başladık. Bugün projeyi hayata geçirmek için kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksii yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir dğeişiklik olmayacak." diye cevap verdi.