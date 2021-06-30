Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 17.55 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 23 bin 484, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 11 bin 98 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 34 bin 582 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de pandemiyle mücadelede gelinen son durumla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çift doz aşılamada yeni rekorlar kırılırken delta varyantından da haber var. Buna göre 26 ilde delta varyantı var. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:

