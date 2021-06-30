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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı
Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:27

Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 17.55 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 23 bin 484, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 11 bin 98 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 34 bin 582 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de pandemiyle mücadelede gelinen son durumla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çift doz aşılamada yeni rekorlar kırılırken delta varyantından da haber var. Buna göre 26 ilde delta varyantı var. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:

Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

SON DAKİKA DELTA VARYANTI 26 İLDE! 224 HASTA VAR

16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da. Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.

Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

Şehir hastanelerine ilişkin özel şirkete satış iddialarına dair) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.

Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

Aşıda hatırlatma dozu, Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Bakan Koca Twitter'dan paylaşımında da "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

GARLARDA AŞI

Sağlık Bakanı Koca son dakika açıklamasında Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti verileceğini duyurdu. İlk uygulama Ankara'da başladı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan merkezde tren garı çalışanları ve yolcuları aşılandı. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı. AŞTİ'deki standa işçiler büyük ilgi gösterdi.

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Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı
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