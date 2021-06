Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

SON DAKİKA DELTA VARYANTI 26 İLDE! 224 HASTA VAR

16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da. Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.