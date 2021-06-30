Son dakika: Çift dozda güzel, delta varyantında kötü haber! 26 ile yayıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de pandemiyle mücadelede gelinen son durumla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çift doz aşılamada yeni rekorlar kırılırken delta varyantından da haber var. Buna göre 26 ilde delta varyantı var. İşte Koca'nın sözlerinin satırbaşları:
SON DAKİKA DELTA VARYANTI 26 İLDE! 224 HASTA VAR
16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da. Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.
Şehir hastanelerine ilişkin özel şirkete satış iddialarına dair) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.
Aşıda hatırlatma dozu, Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Bakan Koca Twitter'dan paylaşımında da "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.
GARLARDA AŞI
Sağlık Bakanı Koca son dakika açıklamasında Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti verileceğini duyurdu. İlk uygulama Ankara'da başladı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan merkezde tren garı çalışanları ve yolcuları aşılandı. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı. AŞTİ'deki standa işçiler büyük ilgi gösterdi.