Son dakika: Eş zamanlı baskınlarla yakalanmışlardı! DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama!

SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti'nin terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin; Suriye'de bölücü terör örgütü PKK kamplarında tutulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadınları ve yanlarındaki çocukları kamplardan çıkartarak ülkemize getirme, barınma ve gıda başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarını karşıladıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

22 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle cezaevlerinde tutuklu olan örgüt üyeleri için maddi yardım topladıkları da iddia edildi. Altı şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.