Son dakika: Fatih Terim şikayetçi olmuştu! İstenen ceza belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbide koronavirüs aşılarını olan 150 sağlık çalışanı stada alınmıştı. Fatih Terim, derbi sırasında bazı taraftarların kendilerine yönelik hakaret ve küfür edildiğini açıklamıştı. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum localarının dolu olması ve tribünlerde fazla sayıda kişinin yer alması tartışma yaratmıştı. Terim, avukatı aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikâyet etmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayete ait dilekçede, yapılan küfürlerle Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcuların şeref ve haysiyetlerinin rencide edildiği, itibar ve saygınlıklarının ve kişilik haklarının ihlal edildiğine ver verilmişti.
ŞARKIYLA KARIŞIK HAKARET
Söz konusu olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fenerbahçe taraftarı olan şüpheli Timur S.'nin 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için seyir alanında bulunduğu, stadyumda çalınan 'şınanay yavrum şınanay' şarkısına eşlik ettiği ve ayrıca da bu şarkıyı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı belirtildi.
ÜZERİNE ATILI SUÇU İŞLEDİĞİ ANLAŞILDI
Şüphelinin sosyal medyadan da bu eylemini yayınladığından kaynaklı üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede şüphelinin usulüne uygun yapılan önödeme tebliğine rağmen de önödemenin gereklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği aktarıldı.
SUÇU KABUL EDEREK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İddianamede yer alan ifadesinde şüpheli Timur S., olay günü stadyumda 'şınanay yavrum şınanay' şarkısının çaldığını, kendisinin de şarkıya eşlik ettiğini, sonrasında sinkaflı şekilde Galatasaray takımına sözler sarfettiğini, bu anı sosyal medya hesabından paylaştığını ve bir arkadaşının bu videoyu Twitter adlı sosyal medya platformunda paylaştığını belirterek yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu dile getirdi.
ADLİ PARA CEZASI VE SEYİRDEN UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLDİ
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeteri kadar şüphe olmasından kaynaklı şüpheli T.C.S.'nin 'Hakaret içeren tezahürat' suçundan 6222 Sayılı Yasa'ya göre 'Hakaret içeren tezahürat' suçundan elli günden az olmamak şartıyla adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilirken şüphelinin 1 yıl süreyle de seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi.