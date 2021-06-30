Son dakika: Fatih Terim şikayetçi olmuştu! İstenen ceza belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbide koronavirüs aşılarını olan 150 sağlık çalışanı stada alınmıştı. Fatih Terim, derbi sırasında bazı taraftarların kendilerine yönelik hakaret ve küfür edildiğini açıklamıştı. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum localarının dolu olması ve tribünlerde fazla sayıda kişinin yer alması tartışma yaratmıştı. Terim, avukatı aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikâyet etmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayete ait dilekçede, yapılan küfürlerle Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcuların şeref ve haysiyetlerinin rencide edildiği, itibar ve saygınlıklarının ve kişilik haklarının ihlal edildiğine ver verilmişti.

ŞARKIYLA KARIŞIK HAKARET

Söz konusu olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fenerbahçe taraftarı olan şüpheli Timur S.'nin 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için seyir alanında bulunduğu, stadyumda çalınan 'şınanay yavrum şınanay' şarkısına eşlik ettiği ve ayrıca da bu şarkıyı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı belirtildi.