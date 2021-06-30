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Giriş Tarihi: 30.6.2021 15:19 Son Güncelleme: 30.6.2021 15:35

Son dakika: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

Son dakika haberi: Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), “Selam Tevhid” soruşturmasında binlerce kişiyle ilgili usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasında karar verildi. Buna göre; MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan Duruşma Salonunda görülen davada, Heyet Başkanı Mehmet Öztunç, daireye gelen taleplerin ardından sanıklara son sözlerini sordu.

SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

Sanıkların son sözlerinin ardından Öztunç kararını okudu. Karara göre, "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklayan hakim Vedat Dalda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, 25 Aralık sürecinde görev yapan hakimlerden Süleyman Karaçöl FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay, görevi kötüye kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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Son dakika: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!
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