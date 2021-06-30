Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Instagram dolandırıcılarının yeni yöntemi 'pes' dedirtti

Günümüzde birçok işlem internet üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen işlemler hayatımızda büyük kolaylıklar sağlarken, bir takım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin en başında 'sanal dolandırıcılık' geliyor.
Özellikle son dönemde sosyal medya platformu Instagram'ı aktif kullanan dolandırıcılar, her postun altına yorum yaparak çeşitli vaatlerde bulunup kullanıcıları kandırıyor.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise telefon dolandırıcıları. "0850" ile başlayan numaralardan arayanlar 'ucuz internet' vaadiyle kişisel bilgilerinizi çalıyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
SODİMER Başkanı Levent Eraslan
"KULLANICILARA BÜYÜK PARALAR KAZANACAĞINI VAAD EDİYORLAR"
Son zamanlarda trend haline gelen bu durumun, kullanıcılara az parayla çok büyük paralar kazanmayı vaad ederek onları kandırıp paralarını almak üzerine kurulu olduğunu belirten Levent Eraslan, "Instagram sayfalarına da paralı reklam yaptırarak özellikle çok takipçili sayfaların kullanıcılarını hedefleyen bu dolandırıcılık yönteminde, kullanıcıdan az miktarda para istenerek, iddia maçlarını oynayacağını söyleyip daha büyük paralar kazanacağını vaad ederek kullanıcıya gönderdiği paradan daha yüksek miktarları banka hesaplarına yatırarak başlıyorlar.
Daha sonra para kazandığını gören kullanıcı, bu şebekelere inanarak daha büyük paralar göndermeye başlıyor. Tabii ki istenilen miktarı alan dolandırıcılık şebekesi de parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor." dedi.
Levent Eraslan, şu ifadeleri kullandı:
Bir diğer yöntem ise yüksek takipçili hesapları çalarak kullanıcılara sanki o hesaptan yapılmış gibi kazanılan maç kuponlarının resimlerini gönderiyorlar ve ne kadar para kazandıklarını söylüyorlar. Güvendikleri sayfalara inanan kullanıcılar da bu durumu gördükten sonra ikna olup istenilen yere gerekli parayı gönderiyorlar. Başta küçük miktarlar gönderip kazanan kullanıcılar büyük miktarda para göndermeye başladıkları gibi dolandırıcı şebeke parayı alıp ortadan kayboluyor.
NELER YAPILMALI?
- Asla ve asla güvenmediğiniz yerlerden gelen, güvenilir olmayan linklere giriş yapmayın.
- Sosyal medyada kredi kartı bilgilerinizi asla başkalarıyla paylaşmayın.
- Bedava peynir ancak fare kapanında bulunur. Az miktarlarla iddia oynayarak size çok para kazandıracağını söyleyen hiç kimseye inanmayın.
- Bu sayfaları gördüğünüzde (Instagram, Facebook, Twitter vs) insanları kandırıyor olduklarına dair şikayet edin.