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Giriş Tarihi: 30.6.2021 18:20 Son Güncelleme: 30.6.2021 18:26

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarında PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında örgüte katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

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Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu
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