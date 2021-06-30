Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:07

Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları’nın başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

Trabzon Havalimanı ve Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasında 11 Temmuz Pazar günü karşılıklı olarak başlayacak uçuşlar pazartesi, çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilecek.

Seferler Trabzon Havalimanı'ndan pazar günü saat 07.55, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 08.25'te, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan ise pazar günü saat 10.05, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 10.35'te düzenlenecek. AnadoluJet yolcuları 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip...

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA