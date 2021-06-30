Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlıyor.



Trabzon Havalimanı ve Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasında 11 Temmuz Pazar günü karşılıklı olarak başlayacak uçuşlar pazartesi, çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilecek.



Seferler Trabzon Havalimanı'ndan pazar günü saat 07.55, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 08.25'te, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan ise pazar günü saat 10.05, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 10.35'te düzenlenecek. AnadoluJet yolcuları 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip...