Türkiye’ye girişlerde örnekleme temelinde PCR testi kapsamı genişletildi

Sağlık Bakanlığı, tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapan kişilere yönelik örnekleme temelinde yapılan PCR testi uygulaması genişletilerek devam ediyor. Uygulamanın genişletilmesiyle birlikte son günlerde hızla yayılan delta varyantı olmak üzere çeşitli varyantların tespiti hedefleniyor.Test örnekleri alınarak varış yerlerine gitmelerine izin verilen yolcular sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak.



İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasın sonrasında oluşturulan Örnekleme PCR Noktası' nda uygulama ile ilgili bilgi veren İstanbul Havalimanı Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'ye girişte yeni tedbirlerin uygulanacağını hatırlatarak " Biz bu uygulamayı daha önce de başlatmıştık. Özellikle belirlenmiş uçaklara yada hedef ülkelerin uçaklarına giderek örnekleme yöntemiyle PCR sürüntüleri alarak bu çalışmalarımızı yapıyorduk. 1 Temmuz itibariyle çeşitli ülkelere yeni yasaklar geldi ve bazı ülkelerden istediğimiz belgelerde artış oldu. Bu kapsamda havalimanında daha önce başlattığımız özellikle transit bölgedeki PCR uygulamalarına, yada giden yolcu katındaki yolculara yönelik PCR uygulamalarına bir yenisini daha ilave ediyoruz"dedi



YENİ VARYANTLAR TESPİT EDİLECEK



Bu uygulamanın sadece İstanbul Havalimanı'nda değil tüm uluslararası havalimanlarında eş zamanlı olarak başlatıldığını ifade eden Kavak " Örnekleme yöntemiyle gelen yolculardan yeteri kadar numune alıp, özellikle yeni varyantların hangi ülkelerde daha yoğun görüldüğünü bakanlık olarak tespit etmeye çalışacağız. Özellikle pasaport girişlerinde her uçakta belli sayıda yolcuyu seçerek PCR numunelerini alacağız. Yolcularımızı bekletmeyeceğiz. Daha sonra çıkan sonuçlara göre bu yolculara karantina veya valilikler tarafından belirlenmiş yurtlarda karantina şeklindeki uygulamalara başlatıyoruz "diye konuştu