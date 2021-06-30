Uyuşturucular cep telefonundan çıktı! Böyle ele geçirdiler

İstanbul'da bir uyuşturucu satıcısı; akıllı cep telefonunun içerisine gizlenmiş halde 2,3 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Polisi; M.Q.A. (26) isimli yabancı uyruklu bir uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. Cep telefonunun saklamaya çalıştığı görülen şüphelinin akıllı cep telefonunda yapılan kontrollerde; akıllı cep telefonunun iç kısmına gizlenmiş vaziyette 2,3 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. O anlar polis kamerasına yansıdı. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.