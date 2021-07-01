4'ncü Yargı Paketine 'Elmalı Davası' ayarı! Çocuk tacizcilerine asla izin verilmeyecek

İKİ ALTERNATİF

AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde "Hem kuvvetli şüphe hem de somut delil aranması da sıkıntılı. Biri varsa diğerine gerek yok. Maddenin yazılışı da biraz sıkıntılı olmuş" değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan çalışma kapsamında iki seçenek bulunuyor. Ya "düzenleme mevcut CMK'daki şekli ile korunacak ya da somut delil çocuk suçları ve cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki günlerde karar verilmesi ve ona göre meclis tatile girmeden çıkartılması hedefleniyor.