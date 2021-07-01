Aile apartmanına kameraya beraat

Kağıthane'de aynı apartmanda yeğenleri ile beraber yaşayan 81 yaşındaki Özdemir S., apartmana güvenlik kamerası yerleştirdi. Apartmanın 3 noktasında kamera olduğunu tespit eden 54 yaşındaki Ali S. ve 53 yaşındaki Mehmet S., amcalarına kendilerini izlemekten vazgeçmesini, kameraların evlerinin girişine konulduğunu ve özel hayatlarına müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Kamera kaldırılmayınca iki yeğen karakola giderek amcalarından şikayetçi oldu.

AMCADAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Amcalarının aile apartmanına kimseden onay almadan güvenlik kamerası taktırdığını ileri süren Ali ve Mehmet S., kameranın bizzat oturdukları dairenin girişine takıldığını, böylelikle eve giren çıkan kişilerin kayıt altına alınarak özel hayatlarının ihlal edildiğini iddia ederek şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda amcanın üzerine atılı suçları işlediği gerekçesiyle hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçları kapsamında iddianame düzenledi.

'HIRSIZLAR İÇİN KAMERA TAKTIRDIM'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısıda ifade veren sanık Özdemir S., evinde ve iş yerinde hırsızlık olayının meydana geldiğini, bu nedenle binaya güvenlik kamerası taktırdığını, kimsenin kapısına kamera taktırmadığını yeğenlerinin evine bir gün yabancı bir kişinin geldiğini bu kişi hırsız sandığını ve kim olduğunu sorduğunu bunun üzerine apartmana yazı astığını söylediğini anlattı.

'HUZUR BOZMUYOR, BERAAT ETSİN'

Mahkemede ifade veren veren Mehmet S., ve Ali S., ise babalarının vefat etmesini ardından amcalarının evlerini gözetlediğini, ailesinin ve kızlarının amcaları tarafından önünün kesildiğini iddia ettiler. Mahkeme alınan ifadeler sonrası sanık Özdemir S.'nin söz konusu suçtan cezalandırılmasını gerektirecek herhangi bir kanıtın bulunmadığını, bu nedenle dosyadan beraat etmesine karar verdi.