AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den vatandaşlara birlik olma çağrısı

Bağcılar ve Esenler'deki temaslarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, muhalefetin söylemlerinin kardeşler arasına düşmanlık tohumları ektiğini söyledi.

Kabaktepe, bu söylemlerin zihinleri karıştırma dışında hiçbir etkisinin olmadığını kaydederek, "Muhalefet olarak hangi işin daha iyi yapılmasına katkı sağlıyorsunuz? İktidar hırsınız uğruna 'Katarlı gençler', 'yurt önündeki oyuncak silahlarla' algı balonlarıyla toplumun birliğini, gençlerin umudunu tüketmeye mi çalışıyorsunuz? Hani diyorlar ya; 'Selam vermeyin, oturmayın, aynı tastan çorba içmeyin.' Biz de diyoruz ki; ey AK Partili kardeşlerim, İstanbullu kardeşlerim, genç kardeşlerim parti ayrımı yapmayın, oturun, selam verin, aynı tastan çorba için, birbirinizle kucaklaşın, birbirinizi dışlamayın." diye konuştu.

'MERAK ETTİM NE AÇMIŞLAR?'

"Bir muhalefet lideri hiçbir şey yapamıyorsa, gençlere kötü örnek olacak, toplumu ayrıştıracak eylem ve söylemlerden kaçınmalıdır" diyen Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin, 2 yılda üretmekten ziyade eserleri yeniden açtığını belirtti.

Haziran ayında CHP'nin tarihinde ilk kez toplu açılış töreni yaptığını dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Merak ettim, ne açmışlar? Rahmetli Kadir abi döneminde yapılmış bir bina var Bahçelievler'de. Bu binayı tekrar açmışlar. İçerisine İSMEK, kreş, istihdam ofisi adı altında 3 tane yeni tabela ekleyip toplu açılış töreni yapmışlar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü iş yok. 2 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz, şimdiye kadar 150 milyar lira kaynak tükettiniz. Peki ne ürettiniz? Bir yeri yönettiğinizin delili duvarlara asılan fotoğraflarınız değil, yaptığınız eserlerdir, hizmetlerdir. Bu açıdan baktığımızda İstanbul'un ulaşımda, sağlıkta, alt yapı yatırımlarında, her türlü alanda geriye gittiğini görüyoruz."

Kabaktepe, muhalefetin Kanal İstanbul karşıtı propagandasını eleştirerek, AK Parti'nin CHP'nin itirazlarıyla hareket etmediği için bugüne kadar ülkeye sayısız eser kazandırdığını sözlerine ekledi.