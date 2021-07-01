Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Bakan Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo'nun resmi davetlisi olarak Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti. Burada Millet Sarayı'na giden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Tacikistan ile Türkiye arasındaki başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere ortak tarihi, kültürel ve dini bağlara vurgu yapıldığı, savunma, güvenlik ile askeri eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik kararlılığın ifade edildiği ve FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

Öte yandan Bakan Akar, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği'ni de ziyaret ederek, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Akar ayrıca ülkede yatırım yapan iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Akar, 'Somoni Anıtı'nı da ziyaret ederek, çelenk bıraktı.