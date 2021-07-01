Beykoz’daki facia sonrası serbest kalınca savcılık itiraz etmişti! Şüpheli hakkında flaş

Beykoz'da 21 Haziran tarihinde gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36) burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti. Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı. Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Oğuzhan A., adliyeye getirilmesinden sonra çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Hakimlik kararına itiraz eden Başsavcılığın, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği itiraz yazısında, şüpheli Oğuzhan A.'nın olay tarihinde gündüz vaktinde üstü çıplak halde olay yerine sopa ile gelip, kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan engelli müştekilere defalarca vurmak suretiyle darbettiği anlatıldı.

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Aynı zamanda şüpheli Oğuzhan A'nın eyleminin tanık beyanı ve kamera kaydı ile sabit olduğu, adli siciline yansıyan sabıkalı kişiliği, olaya ilişkin tanık ve müştekiler üzerinde delillerin karartılması ihtimalinin olması ve atılı eylemin katalog suçlardan olduğu gerekçesiyle tutuklanması istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bilgisi verildi.

SAVCILIK İTİRAZI REDDEDİLDİ

Şüpheli Oğuzhan A. hakkında verilen adli kontrol tedbirinin kaldırılarak, tutuklama kararı verilmesinin talep edildiği itiraz yazısının iletilmesinden sonra savcılığın itirazı reddedildi. İtiraza gelen red sonrası dosya, yeniden incelenmesi adına İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILACAK

Dosyayı yeniden inceleyen İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinin reddine dair itirazını kabul ederek, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Oğuzhan A. hakkında tutuklama sevkine yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.