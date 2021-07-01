DEAŞ’a 3 ilde eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında Suriye'den eylem amaçlı Türkiye'ye gönderildiği belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, terör örgütünün uygulamaya koyduğu sözde kanunları halka zorla uygulattıran 'Hisbe' biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, terör örgütünün Irak ve Suriye'de hakimiyeti altındaki bölgelerde para birimi olarak kullanılmak üzere bastırdığı sözde DEAŞ dinarının kullanımıyla ilgili Suriye'de terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, Adana, Ankara ve Bolu'da eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan kişilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.