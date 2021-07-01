FETÖ’nün Kıbrıs imamından 300 bin lira kefalet teklifi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kıbrıs imamlığını yaptığı belirlenen ve İstanbul'da tutuklanan Fadıl Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılandığı davada 2. duruşma yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Mehmet Emin S., sanık Fadıl Dinçer'in 2013-2014 yılları arasında FEM Dershanesinde sohbet vermeye geldiğini anlattı.

"DEVLETLE MÜCADELE OLMAZ"

Tanık ifadesinin ardından söz hakkı verilen tutuklu sanık Fadıl Dinçer ise "Dershanelerin kapatılmasıyla başlayan sorunun suhuletle çözüleceğini düşündüm. Ancak sorunlar devam edince, 'Devletle mücadele edilmez' diyerek, bu yapıdan ayrılmaya karar verdim" dedi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığını da kabul eden Dinçer, "Yeni çıkan akıllı telefonları olanlara yükleniyordu. O zaman birbirimizden görerek yükledik" dedi.

"SAVUNMAKTA ZORLANIYORUM"

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.



Dinçer ise sağlık sorunları olduğunu, eşinin de FETÖ'den tutuklu olduğunu söyleyerek, "Ruhsal durumum iyi değil. İstanbul'da yakalandığım adreste 5 yıldır oturuyordum. Yurtdışına çıkmayı düşünmedim. Kaderime razıydım. Böyle bir yapıda çalıştığım için geçmişe dönük pişmanlık duyuyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

300 BİN LİRA KEFALET TEKLİFİ

Avukatı da Dinçer'in kaçma şüphesi olmadığını iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi. Avukat, gerekirse Dinçer'in 300 bin liraya kadar kefaletle (güvence bedeli) tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşmada 3 tanığın daha dinleneceğini bildiren mahkeme başkanı, daha sonra davanın esasına ilişkin savcının mütalaasının alınacağını bildirdi.

FETÖ'NÜN KIBRIS YAPILANMASINI ANLATMIŞTI

"Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Fadıl Dinçer, mahkemedeki ilk duruşmada FETÖ'nün Kıbrıs yapılanmasına ilişkin bilgi vermişti. Dinçer, "Kıbrıs'a sizde 'ülke' deniliyor ama Kıbrıs sistemin (FETÖ'nün) içerisinde İzmir'e bağlı bir ilçe konumundaydı" demişti.