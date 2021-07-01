İstanbul Havalimanı’nda Türk yolcuların aşılanması başladı

Havalimanı personellerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve Covid-19 aşısı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, Aşı Merkezi'nde haftanın 7 günü saat 08.00–17.00 saatleri arasında aşılarını olabilecekler.

Böylece İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcular hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını yaptırarak terminalden ayrılabilecek.

Hem gelen hem giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda aşıdan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.