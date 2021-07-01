İşte 10 soru 10 cevapla normalleşme dönemi

Kademeli
normalleşmede yeni dönem bugün başladı. İşte Türkiye'nin normal hayata dönüşünde merak edilen soruların cevapları...
1 Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat sınırlaması devam edecek mi?
Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat
kısıtlaması sona erecek.
2 İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.
3 Eğlence mekânları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı?
Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.
Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence
mekânları gibi iş yerleri de açılacak.
4 R estoran, lokanta, kafe gibi yerlere girişte HES kodu sorulacak mı, oturma düzeni nasıl olacak?
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerinde Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.
5 K ahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi, nargile kafeler açık olacak mı?
Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kâğıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1.5 metre olacak.
6 Konserler ve festivaller düzenlenebilecek mi?
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.
7 Toplu ulaşım araçlarında kapasite sınırlandırılacak mı, ayakta yolcu alınacak mı?
1 Temmuz'dan itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.
8 Kamu kurumları hangi saatlerde hizmet verecek?
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek.
9 Nikâh ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak?
Nikâh ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.
10 Piknik alanlarında hangi tedbirler uygulanacak, mangal yakılabilecek mi?
Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik masalarının arasında en az üç metre mesafe olacak. Mangal yakılabilecek.
ESNAF, GAZETESİNE KAVUŞUYOR
PANDEMI ile mücadele kapsamında koyulan kısıtlama
ve tedbirler bir bir kaldırılıyor. Bu çerçevede bugünden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları, spor salonları, kahve ve kıraathaneler, çay bahçeleri, dernek lokalleri, internet kafeler, güzellik merkezleri, halı sahalar ile bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı sona eriyor.