Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nca Beştepe Kongre Merkezi 'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü Tanıtımı" programına katıldı. Emine Erdoğan, koruyucu ailelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sözlerime, 'çocuk' ve 'istismar' kelimelerini yan yana, sıkça duyduğumuz şu günlerde yaşadığım tarifsiz üzüntü ile başlamak istiyorum. Her bir çocuk istismarı kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. Toplum olarak, tüm çocuklardan sorumlu olduğumuzu hiç unutmayalım. Bu yaraları ortak bir şuurla aşabiliriz. İnanıyorum ki bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla çocuklarının yanındadır" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, koruyucu aileler arasında, çocuk sahibi olan ailelerin fazla olduğunun altını çizerek, koruyucu aile olmanın sadece "çocuk hasreti gidermek" demek olmadığını, hatta torunları olan insanların bile yeniden koruyucu aile olduklarını aktardı.Herkesin zaman içinde yaşadığı dünyayı değiştirmek arzusuyla dolup adil ve mutlu birhayatın ortak payda olmasını istediğini dile getiren Emine Erdoğan, "Buna, maalesef, tek başına hiçbirimizin gücü yetmiyor. Ama gücümüzün yeteceği bir şey var. O da her insanın değiştirebileceğimiz bir dünya olduğunu anlamak. Bir insana elinizi uzattığınızda, tüm hikâye baştan kaleme alınıyor. Umutsuzluğun yerini umut, yalnızlığın yerini güven duygusu, gözyaşının yerini tebessüm alıyor. En karanlık noktada, bir çocuğa ışığıyla gidenler, o çocuğun ruhunu aydınlatıyor. Sonra o çocuğun büyüdüğünde, kendisine verilmiş bu hediyeyi başkalarına verdiğini görüyorsunuz. Çünkü iyilik gören iyilik yapar. O nedenle gelin, her çocuğun bir ailesi olana kadar var gücümüzle çalışalım" ifadelerini kullandı.9 yaşında koruyucu aile yanına verilen 32 yaşındaki Meral Altundaş da yaşadığı süreci anlattı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde öğretmen olarak göreve başladığını aktaran Altundaş, koruyucu ailesinin anlayışı sayesinde biyolojik ailesi ve kardeşleriyle de görüşmeye devam ettiğini söyledi. Altundaş, "Şu anda iki ailem var ve çok mutluyum" dedi.KORUYUCU anne Betül Gümüş 2 çocukları olduğunu ve "Kalbimden doğurduğum" diyerek 2 yaşında bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yaptıklarını anlattı. Gümüş, koruyucu aile olmak istedikleri dönemden bugüne yaşadıklarını duygusal bir şekilde dile getirdi. Emine Erdoğan da konuşmasının ardından Gümüş'e sarıldı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' Kampanyası 1. Yıl Etkinliği'nde konuştu. Erdoğan, dünyada çöpe giden gıdanın değerinin 1 trilyon dolar olduğunu belirterek, "Hâlbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i dünyadaki bütün aç insanları doyurmayı yetiyor. Ülkemizde de günlük 4.9 milyon tane somun ekmek çöpe gidiyor" uyarısında bulundu. İsrafa karşı önlem almaya çağıran Erdoğan, "Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Porsiyonları küçültelim, alışveriş listesi hazırlayalım, geleneksel mutfak kültürümüzü hayata geçirelim. Gıda israfını engellemek için dünyada uygulanan en önemli uygulama gıda bankacılığıdır" şeklinde konuştu.