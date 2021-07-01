Özhaseki: Vatandaşın beklentisi AK Parti’dedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaret ve temasları için Kırıkkale'ye gelerek partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi.

Belediyecilikte rakiplerinin olmadığını ileri süren Özhaseki, "Kim ne derse desin çok şükür. Biz kendi kendimiz ile yarışıyoruz. İlk seçimimiz bizim 2004 yılıdır. Belediye seçimlerinde yüzde 40 civarında oy aldık. 2009, 2014 seçimlerinde hepsinde biraz altında biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerinde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur. Vatandaşın orada bir ihtarı vardır. Onu da çok iyi gördük biz. Anladık biz, ondan ders çıkardık. Ama yine birinci partiyiz yüzde 45 civarında oy aldık." dedi.

Vatandaşın beklentisinin AK Parti olduğunu belirten Özhaseki şunları söyledi:

"Yapılan tüm anketlerde ve seçim sonuçlarında şunu gösteriyor. AK Parti 20 yıldır var. Ufak tefek hataları olabilir, bilerek olmaz asla bize ona müsaade etmeyiz. Ders çıkararak önümüze bakarak daha iyi olacağız. Vatandaşın beklentisi ise AK Parti'dedir. Sorunları kim çözer diye sorduğumuzda anketlerde çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor. Başka bir parti çıkmıyor. Öyle bir alternatifimiz yok. Şehirlerimizde biz şimdi yapacağımız gibi istişare ederek, çalışarak, görerek, birbirimizle danışarak yardımlaşarak en güzelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Biz hizmet siyaseti güdüyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Onun dışında bir amacımız yok. Dışımızdaki partilere dikkat ederseniz özellikle ana muhalefet partisinin iki tane odaklandığı nokta var. Herkes bunu görüyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine, AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Allah Allah ne yapacaksınız yani. Recep Tayyip Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti insanların bir araya gelip, iyi niyetle kurdukları bir hizmet kervanı. Gönderince siz ne yapacaksınız, onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz. Nasıl iş yapacakları belirsiz. Kimlerle ortaklık yaptıkları yarı belirli, yarı belirsiz. Neden. Bir tarafına İYİ Partiyi almışlar güzel ittifak ediyoruz diyorlar, ortaklaşıyoruz diyorlar. Adını da eğer kabul ederseniz güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir şey söylüyorlar. Altı daha boş. Bir de utandıkları ortakları var. Söylerken yüzlerinin kızardığı, itiraf edemediği, onlara da idare edin vaziyeti millet kızar bize sizi söylersek dedikleri. Riyakarca bir tavır içerisinde sakladıkları bir parti var. O parti de yerinde duramıyor. Bizim neyimizden utanıyorsunuz diyor. Biz olmasaydık Ankara, İstanbul'u alabilir miydiniz diyorlar. Ama bunlar yine utanmaya devam ediyorlar. Onu da siz biliyorsunuz. Terörün uzantısı olan meclisteki bir parti, HDP."

Özhaseki, daha sonra Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Valiliği ziyareti ile kent ziyaretlerinin ardından şehirden ayrıldı.