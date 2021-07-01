Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ziyarete açıldı

" UZMAN BİR EKİP FRESKLER İÇİN DEVAMLI OLARAK BURADA ÇALIŞACAK"

Bakan Ersoy," Burada bir de duvarlarda çok önemli freskler var, çatı bölümlerinde tavanlarda. Bu fresklerde renklendirme ve canlandırma çalışmaları devam ediyor. İnsan eliyle eski zamanlarda çok kötü şekilde yıpratılmış olanlar var. Bunların da tedavisi devam ediyor. Freskleri canlandırma ekibi artık burada devamlı hizmet verecek. Maalesef buranın yapısından dolayı mevsim geçişlerinde hem su hem yoğunlaşma oluyor yoğun bir şekilde kayalardan ötürü. Bu fresklere zarar veriyor. Uzman bir ekip devamlı olarak burada çalışacak. Artık 12 ay boyunca. Hem bunların sebeplerini araştırıyorlar, dosyalıyorlar, raporluyorlar. Bunlara en doğru nasıl müdahale edebileceklerini görüyorlar. Bundan sonraki yüzyıllara kalması için düzenli olarak da restorasyon tamamlandıktan sonra yoğunlaşmadan veya su akıntılarından kaynaklanan yıpranmaları tekrar tekrar düzeltecekler. İnşallah bir daha kapatmamıza gerek kalmadan turizmin hizmetinde bunları koruyacağız diye düşünüyorum. Sezona da yetişti, o açıdan da iyi oldu. Başta Trabzon olmak üzere Karadeniz turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi. Açılış töreni sonrasında Manastıra çıkan yolun bulunduğu otopark alanında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bir konser verdi.