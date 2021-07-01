Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Sarıyahşi ilçesi Sarıbük Göletinde meydana geldi. İki arkadaşı ile birlikte gölete giden Ahmet Öcal, serinlemek için suya girdi. Öcal, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahalede bulunsa da başarılı olamadı.
GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Öcal'ın cansız bedenine ulaştı. Öçal'ın cesedi otopsi işlemleri için Sarıyahşi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.