Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Giriş Tarihi: 1.7.2021 23:33

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Aksaray'da, serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki Ahmet Öcal, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyahşi ilçesi Sarıbük Göletinde meydana geldi. İki arkadaşı ile birlikte gölete giden Ahmet Öcal, serinlemek için suya girdi. Öcal, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahalede bulunsa da başarılı olamadı.

GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Öcal'ın cansız bedenine ulaştı. Öçal'ın cesedi otopsi işlemleri için Sarıyahşi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA