Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 'Elmalı Davası'nda mağdur 2 çocuk devlet korumasına alındı

ANNEANNESİ VE DAYISININ ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi. İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.