Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 'Elmalı Davası'nda mağdur 2 çocuk devlet korumasına alındı

Son Dakika Haberi... Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen dava Türkiye'de infial yarattı. Geçen yıl Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkunç olay iddiaya göre şöyle gelişti. G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
DOKTORLAR GÖZETİMİNDE ÇOCUKLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU
Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.
İSTİSMARI ÇİZEREK ANLATMAYA ÇALIŞTILAR
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.
ANNEANNESİ VE DAYISININ ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ
G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi. İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
"DEVLET KORUMASINA ALINMA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİR"
Olay Türkiye'nin gündemine otururken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya dahil olarak çocukların devlet korumasına alınmasını talep etti. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.