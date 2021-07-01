Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Instagram dolandırıcılarının yeni yöntemi 'pes' dedirtti

Levent Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

Bir diğer yöntem ise yüksek takipçili hesapları çalarak kullanıcılara sanki o hesaptan yapılmış gibi kazanılan maç kuponlarının resimlerini gönderiyorlar ve ne kadar para kazandıklarını söylüyorlar. Güvendikleri sayfalara inanan kullanıcılar da bu durumu gördükten sonra ikna olup istenilen yere gerekli parayı gönderiyorlar. Başta küçük miktarlar gönderip kazanan kullanıcılar büyük miktarda para göndermeye başladıkları gibi dolandırıcı şebeke parayı alıp ortadan kayboluyor.