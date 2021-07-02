Adalet Bakanı Gül: Yargının yegane ideolojisi adalettir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nin (TAA), hakim ve savcı adaylarının 5 Nisan'da başladıkları hazırlık eğitimleri kapsamında öğrendikleri bilgileri gerçek bir dosya üzerinden uygulamaları, meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde başlamaları amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 25. Dönem Adli Yargı ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının ödül törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Gül, faydalı bir eğitim ve staj dönemi için Türkiye Adalet Akademisi'nin yeni fikirler üretmeyi, farklı projeler geliştirmeyi aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Duruşmanın, adil yargılamanın temeli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına mesleğe başladıktan sonra duruşmalara, dosyaya çalışarak ve zamanında çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
"YARGININ SAYGINLIĞI, EN BAŞTA KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR"
Hukuk sisteminin iyi işlemesinin, hukuk kuralları kadar bu kuralları uygulayanların doğruluk ve dürüstlüğe sonuna kadar bağlı olmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Bakan Gül, "Yargı mensupları, bütün karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yargının saygınlığı, en başta kendi sorumluluğundadır. Bu noktada Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin çok önemlidir" dedi.
"TÜRKİYE, FETÖ'NÜN AKLINI KİRAYA VERMİŞ MİLİTANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ"
Adaletin, toplumların huzuru ve güven duygusunun adı olduğunu bildiren Bakan Gül, "Adalet mülkün temelidir" ifadelerini anımsatarak, şunları aktardı:
"Türk yargısı, böylesi bir kültürel kodun üzerinde bina olmuştur, yükselecektir. Tarafsızlığın ve bağımsızlığın temel şartı, aklı ve vicdanı hür bireyler olmaktır. Türkiye, FETÖ'nün aklını kiraya vermiş militanlarından çok çekti. Onların bağımsız yargıda açtığı yaraları halen tümüyle sarabilmiş değiliz. Adaletin, ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselebileceğini milletçe bir kez daha gördük. Adalet, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddeden hakiki hukukçuların sayesinde tecelli edecektir. Her platformda söyledim, yine söyleyeceğim, yargının yegane ideolojisi adalettir. Anayasamızda 'mahkemeler şu grubun, bu zümrenin adına' demiyor, 'Türk milleti adına karar verir' diyor."
"HİÇ KİMSENİN DOSYANIZA TESİR ETMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİNİZ"
Aklını kiraya vermiş, vicdanını hukuk dışında bir merciiye ya da kişiye emanet etmiş kişinin asla ama asla yargı mensubu olamayacağını vurgulayan Bakan Gül, yargının gerçek anlamda bağımsızlık ve tarafsızlığının kıymetli olduğunu kaydetti. Adaletin, insanlığın en yüce erdemi olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "Toplumu bir arada tutan ortak değer adalettir. Devletin bütün fonksiyonları gibi yargının da temeli yine millettir. Yargı, milletin yargısıdır, Türk milleti adına karar vermektedir. Yargı ele geçirilecek bir merci değildir, asla ama asla el değmeyecek, el uzatılmayacak bir mercidir. Yargı, adalet arayan herkesin en nihayetinde sığınacağı tek limandır. Bu yönüyle bağımsızlık ve tarafsızlık içinde hiç kimsenin dosyanıza, aklınıza, vicdanınıza tesir etmesine meslek hayatınızda asla ama asla müsaade etmeyiniz. Adaletin tecelli edeceği yer, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Millet nezdinde adil karardan daha üstün bir değer yoktur. Adil olmaktan daha kıymetli bir değer yoktur" diye konuştu.
"YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI VE TARAFSIZLIĞINI BENİMSEMELİYİZ"
Yargının, milletin, toplumun ve vatandaşların hukukunu korumada kritik bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
"Adalet, ancak Anayasa'nın işaret ettiği kurumlar ve kurallarla aranabilir. Bağımsız mahkemelerin vereceği hükme tesir edebilecek, tavsiye veya telkin anlamına gelebilecek dolaylı ve dolaysız her türlü açıklamadan kaçınmak gerekir. Bu, Anayasa'nın bir amir hükmüdür. Adalet, mahkeme salonlarında tecelli eder, hakimin hükmünde hayat bulur. Bunun dışındaki her arayış beyhudedir, büyük yanılgıdır. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, delilden sanığa giden yargı yolunu benimsemeliyiz, içselleştirmeliyiz. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını benimsemeliyiz, içselleştirmeliyiz. Sanığın kesin hüküm olmadan damgalanmama hakkını, mağdurun da mahremiyet ve ifşa edilmeme hakkını benimsemeliyiz, içselleştirmeliyiz."
"ADALET FİGÜRÜNÜN GÖZÜNÜ MESLEK HAYATINIZ BOYUNCA AÇMAYIN"
Adalet figürünün gözünün kapalı olduğunu anımsatan Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına meslek hayatları boyunca bu gözü açmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, faile değil fiile bakarak karar verin. Kişilerin dinine, diline, inancına, yaşam tarzına, siyasetine, felsefi anlayışına, mezhebine, doğduğu yere değil, dosyadaki delillere bakarak karar verin" dedi.
"BİZİM GÜVEN VEREN ADALET VİZYONUMUZUN KURUCU UNSURU DA İNSANDIR"
Gerekçeli kararın ve insan haklarının önemine değinen Gül, insanı yaşatmanın devletin temel görevi olduğunu belirten Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim güven veren adalet vizyonumuzun kurucu unsuru da insandır. İnsanı adaletin nesnesi değil öznesi haline getirmeye yönelik çalışmalarımız bizim temel misyonumuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adliyeler, yargısal hizmetlerin verilmesine layık yerler haline getirildi, temel kanunlar gözden geçirildi, teknik destekler verildi ve verilmeye de devam edilecek."
"SİZ ADALETİ DE YAŞATACAKSINIZ İNSANI DA YAŞATACAKSINIZ"
Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören hakim ve savcı adaylarına mesleklerinde başarı dileyen Gül, "Adaleti yaşatırsak insanı yaşatırız. İnsanı yaşatırsak devleti yaşatırız. Siz adaleti de yaşatacaksınız insanı da yaşatacaksınız. Devleti de milleti de adalet duygusu üzerinde daha da yukarılara taşıyacaksınız. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz" şeklinde konuştu.
DERECEYE GİREN ADAYLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
25. Dönem Adli Yargı ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının, 5 Nisan'da başladıkları hazırlık eğitimleri kapsamında, öğrendikleri bilgileri gerçek bir dosya üzerinden uygulamaları, meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde başlamaları amacıyla dört yarışma düzenlenmişti. Adayların araştırma, müzakere ve yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflenen yarışmalarda adli yargı adayları için, "Ceza Davalarında Kurgusal Duruşma", "Hukuk Davalarında Gerekçeli Karar", "İnsan Hakları Hukuku", idari yargı adayları için ise "İdari Yargı Davalarında Gerekçeli Karar" yarışmaları gerçekleştirildi. Adaylarca oluşturulan takımların yarıştığı yarışmalarda finale kalan takımlar, Akademi Uygulama Adliyesinde final duruşmalarını gerçekleşti. Final duruşmalarının ardından yapılan değerlendirmede ilk 3'e giren takımlar ödül almaya hak kazandı.
Bakan Gül'ün konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren hakim ve savcı adaylarına ödülleri verildi. Daha sonra Bakan Gül ve beraberindekiler, Uygulama Adliyesindeki kurgusal duruşmayı izledi.