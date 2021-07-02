Adalet Bakanı Gül: Yargının yegane ideolojisi adalettir

"YARGININ SAYGINLIĞI, EN BAŞTA KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR"

Hukuk sisteminin iyi işlemesinin, hukuk kuralları kadar bu kuralları uygulayanların doğruluk ve dürüstlüğe sonuna kadar bağlı olmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Bakan Gül, "Yargı mensupları, bütün karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yargının saygınlığı, en başta kendi sorumluluğundadır. Bu noktada Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin çok önemlidir" dedi.

"TÜRKİYE, FETÖ'NÜN AKLINI KİRAYA VERMİŞ MİLİTANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ"

Adaletin, toplumların huzuru ve güven duygusunun adı olduğunu bildiren Bakan Gül, "Adalet mülkün temelidir" ifadelerini anımsatarak, şunları aktardı:

"Türk yargısı, böylesi bir kültürel kodun üzerinde bina olmuştur, yükselecektir. Tarafsızlığın ve bağımsızlığın temel şartı, aklı ve vicdanı hür bireyler olmaktır. Türkiye, FETÖ'nün aklını kiraya vermiş militanlarından çok çekti. Onların bağımsız yargıda açtığı yaraları halen tümüyle sarabilmiş değiliz. Adaletin, ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselebileceğini milletçe bir kez daha gördük. Adalet, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddeden hakiki hukukçuların sayesinde tecelli edecektir. Her platformda söyledim, yine söyleyeceğim, yargının yegane ideolojisi adalettir. Anayasamızda 'mahkemeler şu grubun, bu zümrenin adına' demiyor, 'Türk milleti adına karar verir' diyor."