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Giriş Tarihi: 2.7.2021 18:23 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:46

AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi

AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda renkli anlar yaşandı. Salonda bulunan çocuklardan birinin "Tayyip dede" olarak seslenmesi üzerine Erdoğan, "Efendim" diyerek yanıt verdi. Bu sırada salonda bulunanlar Başkan Erdoğan'a "Bir Şarkısın Sen" şarkısıyla sürpriz yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma sırasında renkli anlar yaşandı.

"TAYYİP DEDE" DİYE SESLENDİ

Salonda bulunan çocuklardan birinin "Tayyip dede" diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara veren Başkan Erdoğan, "Efendim" diyerek yanıt verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Başkan Erdoğan'ın cevabı sonrasında salonda alkış tufanı koparken, bir grup genç "Bir Şarkısın Sen" şarkısıyla Erdoğan'a sürpriz yaptı.

İşte o anlar:

AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda renkli anlar! Başkan Erdoğan'a "Tayyip dede" diye seslendi | Video

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AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi
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