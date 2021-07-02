Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma sırasında renkli anlar yaşandı.
"TAYYİP DEDE" DİYE SESLENDİ
Salonda bulunan çocuklardan birinin "Tayyip dede" diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara veren Başkan Erdoğan, "Efendim" diyerek yanıt verdi.
SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU
Başkan Erdoğan'ın cevabı sonrasında salonda alkış tufanı koparken, bir grup genç "Bir Şarkısın Sen" şarkısıyla Erdoğan'a sürpriz yaptı.
İşte o anlar:
AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda renkli anlar! Başkan Erdoğan'a "Tayyip dede" diye seslendi | Video