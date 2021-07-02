"TAYYİP DEDE" DİYE SESLENDİ

Salonda bulunan çocuklardan birinin "Tayyip dede" diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara veren Başkan Erdoğan, "Efendim" diyerek yanıt verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Başkan Erdoğan'ın cevabı sonrasında salonda alkış tufanı koparken, bir grup genç "Bir Şarkısın Sen" şarkısıyla Erdoğan'a sürpriz yaptı.

İşte o anlar:

AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda renkli anlar! Başkan Erdoğan'a "Tayyip dede" diye seslendi | Video