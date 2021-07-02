Baba okulları eğitimleri sona erdi

Baba okulları eğitimlerinin amaçlarından biri baba çocuk iletişimini destekleyen haftalık metinler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek Türk toplumunun en önemli yapı taşlarından olan ailenin iyi olma durumuna katkı sağlanmak. Bu bağlamda eğitimlerini tamamlayan 82 babanın sertifika töreni Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan HATİPOĞLU, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf UZANTI, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, AÇEV Gönüllü Eğitimcileri ve eğitim alan babaların katılımıyla düzenlendi.

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İçinde bulunulan küresel salgının çocukların iyi olma durumlarının daha fazla düşünülmesini gerektirdiğini belirten Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu: "Her çocuk, gelişiminin desteklendiği bir çevrede büyümeyi hak eder. Ev ortamında çocuğa sunulan fırsatların ve çevresindeki kişilerin davranışlarının, çocuğun sağlıklı büyümesinde önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Aileler, çocuklarına destekleyici ve geliştirici bir ortam sağlamak durumundalar. Bu ortamda çocuğunuzun bilginize, deneyiminize ve paylaşımınıza ihtiyacı var. Bu farkındalık ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızın himayelerinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile ilçemizde eğitim öğretime devam eden çocuklarımızın babalarıyla düzenlediğimiz bu eğitim programının babalar, anneler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini gördük. Eğitim programlarımız özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizin babalarının katılımıyla artarak devam edecektir." dedi.

Baba Okulları Nedir?

Baba Okulları; haneleri çocuk gelişimi ve iyi olma hâli açısından desteklemek, baba ile çocuk arasındaki iletişimi ve ilişkiyi güçlendirmek, babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek ve babalardaki ilgili babalık tutum ve davranışlarını desteklemek amacıyla yürütülen bir uygulama. Baba Okulları Eğitim Programı, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 Salgını sebebiyle çevrim içi bir ortamda ve eve gönderilen bir paket üzerinden gerçekleştiriliyor. Programa katılan babalarla gönüllü eğitimcilerinin rehberliğinde, haftada bir defa, 50 dakikalık bir çevrim içi buluşma gerçekleştiriliyor.10 haftalık programa düzenli katılım sağlayan babalarla ve çocukların katılımıyla programın oluşturduğu değişimleri konuşmak üzere yine çevrimiçi buluşmalar gerçekleştiriliyor.