Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 52 gram metamfetamin, 574 gram toz esrar, 21,14 gram eroin, 2,45 gram sentetik kannobinoid, 8 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.