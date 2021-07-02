Giriş Tarihi: 2.7.2021

Betül’ü infaz edip sözde ‘şehit’ ilan ettiler Özgür CEBE

Terör örgütü PKK, ailesine dönmek isteyen 13 yaşındaki Betül’ü el bombasıyla infaz etti. Terör örgütü 4 yıl sonra da “Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu” diyerek vahşeti örtbas etmeye çalıştı