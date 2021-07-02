Boşanma aşamasındaki çiftin arasında ‘vergi kaçakçılığı’ ve ‘kara para’ suçlaması

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

H.P. eşinin yurt dışında başka kişiler adına kurdurduğu şirketler üzerinden kara para akladığını ve vergi kaçakçılığı yaptığını ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. H.P., avukatı Çağrı Ayhan Şenel aracılığıyla savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serdar P., ortakları Barış A. ve Tamer E.'nin, kendi kontrollerinde yurt dışında şirketler kurarak gerek yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, gerekse Türkiye'de elde edip çeşitli şekilde borç verme gerekçeleri ile yurt dışına gönderdikleri kazançları, Malta ve ABD'de bulunan şirketler üzerinden borç almış gibi yine kendilerine dönmesini sağladıklarını söyledi.

BELGELERİ SAVCILIĞA SUNDU

Eşi ve ortaklarına ait şirketler üzerinden aktarılan para hareketleriyle ilgili bazı belgeleri ve yazışmaları da savcılığa teslim eden H.P., yazdığı dilekçede, "Söz konusu mail yazışmaları, bellek kayıtları ve şüphelilerin banka hareketleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheliler, kendi şirketlerine borç vermekte ve söz konusu borcun geri ödemesi yine kendilerine ait başka bir şirkete aktarılmaktadır. Bu nedenle şüpheliler hakkında 'vergi kaçakçılığı', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve savcılıkça resen tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.