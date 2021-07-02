Can dostlarımız artık 'eşya' sayılmayacak

Can dostlarımızın haklarının korunması için uzun zamandır çalışan AK Parti hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklife göre hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak can statüsünde değerlendiriliyor. Hayvanların petshoplarda satılmasının önüne geçilirken sirkler yasaklanıyor. Hayvan severler yasanın meclise gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

SAHİPLİ SAHİPSİZ HAYVAN FARKI ORTADAN KALKACAK



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu:



* Artık hayvanlar mal statüsünden çıkıp, canlı statüsüne girecek. Ülkemizde daha önceden hayvanlar mal kapsamındaydı. Bir hayvanın başına herhangi bir şiddet eylemi geldiğinde biz ister istemez sahipli mi sahipsiz diye soruyorduk? Eğer hayvan sahipli ise o zaman hayvana mal muamelesi yapılıyordu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında mala zarardan suç duyurusunda bulunabiliyorduk. Eğer hayvan sahipsiz, sokak hayvanı ise, hayvana mal değeri bile verilmiyordu, Kabahat Kanunu kapsamında idari para cezaları veriliyordu. Bu tasarıdan sonra hayvanlar canlı statüsüne gelince, sahipli sahipsiz hayvan farkı ortadan kalkıyor. Hangi hayvan olursa olsun artık bir öldürme eylemi gerçekleştirildiğinde Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılma yapılacak. Bunun da alt sınırı 6 aydan başlıyor. Eğer hayvanlar dövüştürülse 6 aydan 2 yıla kadar, öldürülürlerse 6 aydan 4 yıla, cinsel istismar halinde, 6 aydan 3 yıla kadar gibi TCK kapsamında suçlar getirilmiş.

KAFESTE HAYVAN OLMAYACAK



* Bu teklife göre, bütün hayvanlara çip takılacak. Tüm hayvanların bir kimliği olacak. 'Süs hayvanı' diye bir terim artık kullanılmayacak. Nesli yok olma tehlikesinde olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bir hayvanın neslini yok eden kişilere de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu tasarının son şekli değil zaten. Komisyonda tartışılacak bu tasarı son halini aldıktan sonra meclis genel kuruluna taşınacak. Şüphelerin ve itirazların olduğu maddelerin daha iyiye dönüşmesi için çalışmalar yapılacak. Bu ülkede hayvanlar önceden mal kapsamındaydı. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı da yapılıyordu. Canlı olduktan sonra neden hayvanlara miras bırakılamasın, bunlar tartışılacaktır.

EN AZ 2 YIL CEZA ÖNGÖRÜLMELİYDİ



Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat: Beklentilerin bir kısmı karşılandı. Teklifte bazı eksiklikler var. Teklifte hapis cezası varmış gibi görünüyor ama o bir tutuklama değil, yine paraya çevrilecek bir hapis cezası olacak. Çünkü 6 aydan başlayan hapis cezası tutuklama anlamına gelmiyor. En az iki yıl bir aydan başlayan bir hapis cezası olması gerekiyordu.

PETSHOPLARDA KEDİ KÖPEK SATIŞI YASAKLANIYOR

Kanun teklifine göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Hayvanların refahını sağlamak amacıyla, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünden çıkarılıyor. Kedi ve köpeklere dijital takip zorunluluğu getirilecek. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor.