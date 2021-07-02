CHP’nin KHK’nın iptaline ilişkin başvurusunu AYM’den reddetti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 131 milletvekili, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptaline ve yürürlülüklerinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, ilk inceleme toplantısında dosyada eksik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oy birliği ile karar verdi. İptal talebinin gerekçesinde, söz konusu KHK'nın tümünün veya maddelerinin, Anayasa'nın başlangıç kısmı ile 2, 6, 7, 87., mülga 91. ve geçici 21. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlülüklerinin durdurulması yer aldı. Yüksek Mahkeme, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin, tümünün Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

699 SAYILI KHK NEYİ İÇERİYOR

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname şöyle:

"Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı veya geçici başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde andiçme töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılacak."