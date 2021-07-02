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Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya gelecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da keşfiyle heyecanlandıran yeni 11 tepenin lansmanına katılmak için Şanlıurfa'ya gelecek.

Şanlıurfa'da keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 11 tepenin keşfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile dünyaya duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ziyaretinde yaptığı açıklamada "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, Eylül ayında tanıtımını yapacağız." demişti.

Heyecan yaratan açıklamanın ardından gözler lansmana çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında lansmana katılmak için Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi. Şanlıurfalılar şimdiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini dört gözle beklemeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya gelecek
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