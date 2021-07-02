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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Direnişin salası aynı saatte okunacak

ANKARA
Direnişin salası aynı saatte okunacak
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak. Şehit ve gaziler için Kuran okunup hatimler indirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak. Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak. Şehitler için tüm camilerde hatim okunacak. 9-15 Temmuz'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.
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Direnişin salası aynı saatte okunacak
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