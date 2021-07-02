Ebru Erdem davasında flaş gelişme! Cinayetle yargılanan sanık tahliye edildi

Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği belirtildi. Sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katılırken, sanık Serdar Taş ise SEGBİS ile bağlandı.