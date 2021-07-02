Ebru Erdem davasında flaş gelişme! Cinayetle yargılanan sanık tahliye edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği, 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9. katından teras katına düşerek öldüğü ve maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığı ifade edildi.
Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği belirtildi. Sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katılırken, sanık Serdar Taş ise SEGBİS ile bağlandı.
KEŞİF TALEP EDİLDİ
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde keşif yapılmadığının tespit edildiğinden uzman bilirkişilerle birlikte keşif yapılması ayrıca mütalaadan sonra Adli Tıp Kurumu raporu ve Olay yeri inceleme uzmanlık raporunun dosyaya sunulduğunu aktardı. Yapılacak keşif sonucu hazırlanacak tutanak ve sunulan raporların incelenip mütalaanın değerlendirilmek üzere Başsavcılığımıza verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına mütalaa olunur denildi.
Duruşmada söz alan sanık Serdar Taş 28 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "aleyhime hiçbir delil yoktur" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını gerekli kılan somut gerekçenin bulunmadığı, tutukluluk süresinin dolması, delillerin toplandığı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması şartları oluştuğundan sanık Serdar Taş'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolleriyle tahliyesine karar verdi. Öte yandan celse zaptına yansıtılan keşif yapılmasına ilişkin talebi dosyanın karar aşamasına geçildiği sebebiyle reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.