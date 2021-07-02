Elmalı davasındaki çocukların babası ilk kez konuştu: Bir an önce bu sapkınlar tutuklanmalı



"MADDİ BEKLENTİM YOK"

Torunları gelmeden, kendi halinde bir yaşamı olduğunu söyleyen Günay S., "Engelli bir babam var, onunla yaşıyordum. Sakin bir hayatım vardı. Çocuklar hayatıma girip, bu olaylar gündeme gelince hengame içine girdik. Gecemiz, gündüzümüz allak bullak olduk. Her hareketimize, her konuşmamıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yolda yürürken, onların (anne ve üvey babası) giydiği bir tişört denk geldiğinde, çocuklar hemen beni koparırcasına tutuyorlardı. Benim rahmetli eşimden maddi gelirim var. Çocukların bana gelmesinden maddi bir kazancım olmadığı gibi benden gidiyor. Sosyal hizmetlerden bin 100 TL bir para bağlandı" diye konuştu.

"ZORLA GÜLDÜRDÜLER"

Eski gelininin iddiaları ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Günay S., sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Televizyonda annesinin paylaştığı görüntüleri, özellikle doğum gününü gördüklerinde söyledikleri, 'Anne burada da, bize dokundular. Bedenimizden kanama geliyordu' dedi. Kız ise 'Ben burada zorla güldüm, bana gülmen gerekiyor, zorundasın denildi' dedi. Oğlan da 'Bak ben burada şöyleyim. Bana bundan önce şunu şunu yaptılar' diyerek yaşadıkları olayları anlattılar. Eski gelinimin evlenmesinden mutluluk duydum. Düzenini kuracak, yanında ona sahip çıkacak bir insan var diye düşündüm. Kendisi, kişiliği agresif mizaçlı bir insandı. Düzenini kursun istedim. Evliliğine bilakis çok sevindim. Kız çocuğu buraya geldiğinde ise annesinin yaşadığı ilişkilerle ilgili, 6- 7 isimden bahsetti. Onlarla birlikte yaşadığından ve ev tutup, aynı evde yatıp kaldıklarından bahsetti. Kavga edip, başka birisiyle birlikte olduğunda bahsetti. Annesinin onlara, 'Kocam' dediğini, erkeklerin de 'Karım' diye seslendiğini anlattı."

"YARGILAMA SÜRECİNİN BİR AN EVVEL SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Gürhan G.'nin Avukatı Yusuf Önder ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin, çocuklara kayyım atanmasına yönelik, talebi vardı. Dün öğleden sonra, velayeti annede olduğu için babaanne kız çocuğun kayyımı olarak atandı. Daha sonra da akşam saat 22.00 gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelen görevliler, çocukları teslim aldı. İçinde bulunduğumuz aşamada bu doğru bir karar. Çocukların şu anda korunmaya ihtiyacı var. Çünkü toplum nezdinde herkes ifşa oldu. Bu yargılamayı inşallah olumsuz etkilemez. Bundan sonraki temennimiz, yargılama sürecinin biran evvel sonuçlanarak, dosyanın biran evvel gündemden düşmesidir. Temennimiz sanıkların tutuklanması ve yargılamanın tutuklu olarak yapılması ve en ağır şekilde cezalandırılmaları."