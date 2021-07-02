FETÖ’nün Kıbrıs imamı 300 bin lira kefalet önerdi

FETÖ'nün Kıbrıs
imamlığını yaptığı belirlenen ve İstanbul
'da tutuklanan Fadıl Dinçer
'in "silahlı terör
örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılandığı davada ikinci duruşma yapıldı. Savcı, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada söz hakkı verilen Fadıl Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirirken, Dinçer ise sağlık sorunları olduğunu, eşinin de FETÖ'den tutuklu olduğunu söyleyerek, "Ruhsal durumum iyi değil. İstanbul'da yakalandığım adreste 5 yıldır oturuyordum. Yurtdışına çıkmayı düşünmedim. Kaderime razıydım. Böyle bir yapıda çalıştığım için geçmişe dönük pişmanlık duyuyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukatı da Dinçer'in kaçma şüphesi olmadığını iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi. Avukat, gerekirse Dinçer'in 300 bin liraya kadar kefaletle (güvence bedeli) tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşmada 3 tanığın daha dinleneceğini bildiren mahkeme başkanı, daha sonra davanın esasına ilişkin savcının mütalaasının alınacağını bildirdi.