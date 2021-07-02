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Giriş Tarihi: 2.7.2021 22:30

Gaybubet evlerinde saklanan 13 örgüt üyesi tutuklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gaybubet evlerinde saklanan 13 örgüt üyesi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen 'gaybubet evlerine' yönelik FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliğinden haklarında farklı savcılık ve mahkemelerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumdaki 23 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi.

Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari olduğu öğrenilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 17 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin de emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaybubet evlerinde saklanan 13 örgüt üyesi tutuklandı
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