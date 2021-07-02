Gençler mutlu

Türkiye
Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Profili saha araştırması "Türkiye Gençliği 2020
" çalışması açıklandı. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi
'nin açılış konuşması yaptığı toplantıya, yönetim kurulu üyesi Bilal Erdoğan
sağlık sıkıntısı nedeniyle katılamadı. Toplantıda Dr. Ahmet Özdinç, 34 ilde 8 bin 196 kişinin katıldığı araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunarak şöyle dedi:
Mutluyum diyen gençlerin sayısı yüzde 40.3. Mutsuzum diyenlerin toplamı ise yüzde 27 çıktı. Mutluluk nedeni olarak "Aile hayatı" ve "Sağlık" seçenekleri öne çıkarken mutsuzluk nedeni olarak da "Ekonomik durum", "Gelecek kaygısı" ve "Pandemi" kaygısı başlıkları öne çıktı.
Gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ve Elon Musk
'ı rol model görüyor.
Araştırma sonucuna göre gelecek kaygısı, eğitimde sorunlar yaşanması ve geçim sıkıntısı başlıkları öne çıktı. Gençlerin hayatlarına yön verebilecek en yüksek ortalamaya sahip değerler "Huzur ve Güven", "Vatan sevgisi", "Aile" iken, en düşük ortalamaya sahip değer ise "Çocuk sahibi olmak" olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan araştırmada gençlerin yüzde 50'sinin "dindarım" dediği, yüzde 35'inin ise arada kaldığı tespit edildi.
GENÇLİK ZİRVESİ 12 TEMMUZ'DA
İlki 2018'de düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi
'nin, 12 Temmuz'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılması planlanıyor. "Hür İrade" isimli sürpriz bir gösterinin sahneleneceği etkinlikte, Türkiye Gençlik Zirvesi 2021
ödülleri sahiplerini bulacak.