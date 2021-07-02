Hainler alçaklıkta sınır tanımıyor! Betül’ü infaz edip sözde ‘şehit’ ilan ettiler





5 YIL SONRA "TALİHSİZ KAZA"

Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün kafasındaki aile özlemi yok edilemedi. Bunun üzerine hakkında infaz kararı verilen Betül, "Tamam seni geri göndereceğiz, ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı.