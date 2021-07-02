Hayvana işkenceye af yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
son yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Havanları Koruma Yasa Teklifi'nin TBMM
'ye sunulması ve Meclis
tatile girmeden yasalaştırılması talimatı verdi. Bu kapsamda teklif, son şekli verilerek dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
, teklifin içeriği hakkında kapsamlı bilgi verdi. Ünal, "Hayvanlar mal değil can olarak kabul edilecek. Hayvan neslini tüketene 10 yıla kadar hapis verilebilecek. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere 4 yıl hapis öngörülüyor. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz. Cinsel ilişki suç olarak düzenleniyor" dedi.
Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
CANLI VE SÜS OLMAYACAK:
Hayvanlar 'mal ve eşya' değil "canlı" olarak kabul edilecek.
HAYVAN KİMLİKLERİ:
Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarına en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimlik almak zorunda olacak.
SOKAĞA BIRAKANA 2 BİN LİRA CEZA:
Ev hayvanını terk edip sokağa bırakmak ilk kez kabahat olarak düzenlendi ve 2 bin lira para cezası getirildi.
HAYVAN HACZİNE YASAK:
Ticari amaç güdülmeksizin bakılan tüm hayvanlar için haciz getirilemeyecek.
BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU:
Büyükşehir, il ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2023, diğerlerine ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getiriliyor.
KISIRLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı
'nın veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü getiriliyor.
PET-SHOP'LARDA KEDİ-KÖPEK OLMAYACAK:
Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurulamayacak.
SİRK VE YUNUS PARKLARI YASAK:
Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Buna uymayana 25 bin lira para cezası uygulanacak.
PİTBULL YASAĞI GELİYOR
Pitbull
gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi yasak olacak. Şu aşamada dört köpek türü Pitbull Terrier, Japanese Tosa
, Dogo Argentino
ve melezleri yasaklanıyor. Bu hayvanları besleyenlere 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde ya hayvanlar kısırlaştırılacak ya da barınaklara teslim edilecek. Bu tercih süresinde dahi hayvanlar çocuk parkları başta olmak üzere kalabalık yerlere giremeyecek. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin lira olarak uygulanması öngörülmektedir.
YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin, yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diledi. Paylaşımda bulunan Erdoğan, "TBMM Başkanlığımıza sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin, hepimize derin bir nefes aldıracak yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Tarih sayfaları, hayvanlar ve doğa için kurulmuş nice vakıfla dolu bir şefkat geleneğinin sahipleri olarak hayvanlara her daim merhamet elimizi uzatalım" mesajını verdi.