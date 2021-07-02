Karantina otobüsünden yolcu indiren Vali Yardımcısı FETÖ'cü çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden yakalanan 27 kişi arasında havalimanından sorumlu eski İstanbul Vali Yardımcılığının ardından Tarım Bakanlığı Müşavirliğine atanan İsmail Şanlı ve İzmir Casusluk Davası olarak bilinen dava kapsamında rapor hazırlayan eski Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri olduğu ortaya çıktı. Mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen Şanlı, Paris-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldikten sonra karantina alanına götürülen otobüsten Güzide Sofi'yi indirerek makam aracına bindirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda eski mülki idare amiri olan 27 gözaltına alınmıştı. Haklarında soruşturma başlatılan eski mülki amirler arasında, 'İzmir Casusluk Davası' olarak bilinen dava kapsamında rapor düzenleyen eski Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri, eski Tarım Bakanlığı Müşaviri İsmail Şanlı, eski İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Mustafa Akdaş, eski Düzce Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, eski Kastamonu Vali Yardımcısı, Vedat Yılmaz, eski Bingöl Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, eski Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu ve eski Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven olduğu öğrenildi.

ESKİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ ANKESÖRDEN ÇIKTI



Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Havalimanından Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı ve eski Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşarı İsmail Şanlı'nın ankesörlü telefon ve operasyonel hat üzerinden bağlı oluğu mahrem imamlarla görüşme yaptığı tespit edildi. Şanlı hakkında 2019'da bir soruşturma daha yürütüldüğü ancak FETÖ üyesine olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği, operasyonel hat kullandığı belirlenmesi üzerine soruşturmanın yeniden başlatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Paris-İstanbul seferiyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarını karantina alanlarına götüren otobüs polisler tarafından durdurulmuş, Vali Yardımcısı Şanlı'nın talimatıyla otobüse binen polisler yolcular arasında olan Güzide Sofi'yi otobüsten indirerek Şanlı'nın makam aracına bindirmişti. Konu ile ilgili hakkında idari soruşturma başlatılan Şanlı, görevden alınarak valilik emrine çekilmişti.

ARALARINDA İZMİR CASUSLUK DOSYASININ KRİTİK İSMİ DE VAR



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir diğer ismin ise, FETÖ/PDY'nin yönlendirmesi ve talimatları ile soruşturma sürecinde taraflı ve kasıtlı usulsüzlerin yapıldığı ve bazı bilgilerin sızdırıldığı, kamuoyunda 'İzmir Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen davaya ilişkin rapor hazırlayan eski Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri olduğu kaydedildi. Ferda İleri'nin 2017'de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu, içinde bulunduğu grubun gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri, asıl amacın sivil ve askeri bürokraside hedef seçilen kişilerin tasfiyesi olduğu belirtilmişti.